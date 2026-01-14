Haberler

İranlı turistler ölü sayısının resmi rakamların üzerinde olabileceğini söyledi

Güncelleme:
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, ülkelerindeki gösterilerde ölenlerin sayısının resmi rakamların üzerinde olduğunu iddia ettiler. Tedirgin olduklarını belirten turistler, kısa süreli tatil için Van'a geldiklerini ifade etti.

İran'da devam eden gösteriler ve iç karışıklık sürerken, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlı turistler, ülkelerinde yaşanan olaylarda ölenlerin sayısının resmi rakamların üzerinde olduğu yönünde iddialar bulunduğunu dile getirdi.

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turistlerin büyük kısmının Van'da 3-4 gün, bazı ziyaretçilerin ise yaklaşık bir hafta konakladıktan sonra İran'a geri dönecekleri öğrenildi. Kent merkezinde alışveriş yapan ve turistik alanları ziyaret eden İranlıların, dönüş planlarını netleştirdikleri belirtildi.

İranlı ziyaretçiler, ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirirken, İran'daki olaylara ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. İnternetin kesik olduğunu, televizyonların çalışmadığını söyleyen bazı İranlılar, yaşanan olaylarda ölü sayısının resmi rakamların üzerinde olduğuna dair iddialar bulunduğunu kaydetti.

Ülkelerine tekrar dönecek olmaları nedeniyle İranlı ziyaretçilerin büyük bölümü basın mensuplarına röportaj vermek istemedi. Güvenlik gerekçesiyle kameralar karşısında konuşmaktan kaçınan İranlılar, yalnızca kısa süreli tatil için Van'a geldiklerini belirtti. Türkiye'ye giriş yapan İranlı ise, İran'ın vatanları olduğunu belirterek, "Her ne problem olursa olsun biz İran'ı seviyoruz. Nihayetinde İran bizim vatanımızdır. Biz buraya gezmek için geldik, farklı bir konu yok. Burada üç gün kalıp döneceğiz" dedi.

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenilirken, yetkililer bölgede herhangi bir olağanüstü durumun bulunmadığını bildirdi.

"Ölü sayısı 2 bin 571, tutuklu sayısı 18 bin 434" olarak duyurulmuştu

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 571'e, tutuklananların sayısının ise 18 bin 434'e yükseldiğini açıklamıştı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
