Trump'ı yalanlayan istihbarat! İran füzeleriyle ilgili ABD'yi sarsan rapor

ABD'nin son istihbarat verileri, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin "büyük ölçüde yok edildiğini" söyleyen Başkan Donald Trump'ı yalanladı.

FÜZE DEPOLARI SAAT İÇİNDE OPERASYONEL HALE GETİRİLİYOR

ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times (NYT) gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran’ın ABD ve İsrail tarafından vurulan yeraltı füze depoları ile silolarındaki enkazı temizleyerek bunları kısa sürede yeniden devreye soktuğu bildirildi.

İranlı ekiplerin, isabet alan yeraltı füze depoları saatler içinde yeniden operasyonel hale getirdiği kaydedildi.

TAHRAN'IN ELİNDE ÖNEMLİ MİKTARSA FÜZE VAR

Amerikan istihbaratının ayrıca, Tahran yönetiminin elinde tahribata uğramamış, önemli miktarda füze ve seyyar füze rampası bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

NYT'nin haberinde, ortaya çıkan bu tablonun Washington'ın İran'ın füze kapasitesini yok etme hedefine gerçekte ne kadar ulaşabildiği konusunda şüphelere yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, İran ordusunun sahte hedefler kullanması nedeniyle, Washington yönetiminin bugüne kadar sahadaki kaç füze rampasının imha edildiğinden kesin olarak emin olamadığına dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı