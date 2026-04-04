Trump'ı yalanlayan istihbarat! İran füzeleriyle ilgili ABD'yi sarsan rapor

Trump'ı yalanlayan istihbarat! İran füzeleriyle ilgili ABD'yi sarsan rapor
ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın ABD ve İsrail tarafından vurulan yeraltı füze depoları ile silolarındaki enkazı saatler içinde temizleyerek bunları kısa sürede yeniden devreye soktuğu bildirildi.

  • ABD istihbarat verileri, İran'ın ABD ve İsrail tarafından vurulan yeraltı füze depolarını saatler içinde yeniden operasyonel hale getirdiğini gösteriyor.
  • Amerikan istihbaratı, İran'ın elinde tahribata uğramamış önemli miktarda füze ve seyyar füze rampası bulunduğunu değerlendiriyor.
  • İran ordusunun sahte hedefler kullanması nedeniyle, ABD'nin kaç füze rampasının imha edildiğinden kesin olarak emin olamadığı belirtiliyor.

ABD'nin son istihbarat verileri, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin "büyük ölçüde yok edildiğini" söyleyen Başkan Donald Trump'ı yalanladı.

FÜZE DEPOLARI SAAT İÇİNDE OPERASYONEL HALE GETİRİLİYOR

ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times (NYT) gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran’ın ABD ve İsrail tarafından vurulan yeraltı füze depoları ile silolarındaki enkazı temizleyerek bunları kısa sürede yeniden devreye soktuğu bildirildi.

İranlı ekiplerin, isabet alan yeraltı füze depoları saatler içinde yeniden operasyonel hale getirdiği kaydedildi.

TAHRAN'IN ELİNDE ÖNEMLİ MİKTARSA FÜZE VAR

Amerikan istihbaratının ayrıca, Tahran yönetiminin elinde tahribata uğramamış, önemli miktarda füze ve seyyar füze rampası bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

NYT'nin haberinde, ortaya çıkan bu tablonun Washington'ın İran'ın füze kapasitesini yok etme hedefine gerçekte ne kadar ulaşabildiği konusunda şüphelere yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, İran ordusunun sahte hedefler kullanması nedeniyle, Washington yönetiminin bugüne kadar sahadaki kaç füze rampasının imha edildiğinden kesin olarak emin olamadığına dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş