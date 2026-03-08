Haberler

Devrim Muhafızları: "En az 6 ay boyunca yoğun bir savaşı sürdürebiliriz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut tempoyla en az 6 ay boyunca savaş sürdürebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın askeri kapasitesine yönelik eleştirileriyle çelişiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran'ın savunma kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut tempoyla en az 6 ay boyunca yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasitededir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın askeri kapasitesine büyük darbe vurulduğu yönündeki açıklamaları gündemdeki tazeliğini korurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) dikkat çeken bir çıkış geldi. Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; DMO Sözcüsü Ali Muhammed Naini ülkesinin savunma kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut tempoyla en az 6 ay boyunca yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasitededir" dedi. DMO ayrıca Amerikan ve İsrail üsleri ve onlarla bağlantılı 200'den fazla noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Trump, İran'a büyük darbe indirdiklerini vurgulamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran'a büyük bir darbe indirdiklerini savunarak, "Bir haftada herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazlasını başardık. Donanmalarını, 44 gemilerini yok ettik. Hava kuvvetlerini, her bir uçağı yok ettik. Füzelerinin çoğunu yok ettik. Görüyorsunuz, artık pek füze gelmiyor. Füzeleri ürettikleri üretim alanlarını da çok sert bir şekilde vurduk. İnsansız hava aracı kapasiteleri epey düştü. ve onları canlarını en çok yakan yerden vurduk; her türlü liderlik kademesi de dahil olmak üzere her şeylerini yok ettik" ifadelerini kullanmıştı. Operasyonun ne kadar süreceğini kesin olarak bilmediğini vurgulayan Trump, "Ne kadar sürerse sürsün, ama orduları neredeyse yok olmuş durumda" demişti. - TAHRAN

