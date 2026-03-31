Dubai limanı açıklarında bulunan Kuveyt tankerine düzenlenen saldırı yangına yol açtı

Kuveyt Petrol Şirketi, Dubai limanı açıklarında İran tarafından düzenlenen saldırıda Kuveyt'e ait 'Al Salmi' petrol tankerinin hasar gördüğünü ve yangın çıktığını açıkladı. Petrol sızıntısı riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC), Dubai limanı açıklarında bulunan Kuveyt'e ait bir petrol tankerine İran tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini ve yangın çıktığını açıkladı. Olay sırasında tankerin tamamen dolu olduğu belirtilerek, petrol sızıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Kuveyt Petrol Şirketi'nden (KPC) yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai limanı açıklarında bulunan Kuveyt'e ait "Al Salmi" isimli petrol tankerine İran tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Doğrudan hedef alınan gemide hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Olay sırasında tankerin tamamen dolu olduğu belirtilerek, petrol sızıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Herhangi bir can kaybının bildirilmediği ve hasar değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.

Önlenen saldırı Dubai'deki bir evde yangına yol açtı: 4 yaralı

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir düşman unsurun enkazının Al Badaa bölgesindeki terk edilmiş bir evde yangına yol açtığı kaydedildi. Evin yakınında bulunan 4 kişinin yaralandığı aktarılırken, yangına müdahale edildiği ifade edildi. - DUBAİ

