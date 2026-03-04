Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayat ve alışveriş sürüyor

ABD- İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın misilleme saldırılarında hedef aldığı noktalardan biri olan Dubai'de azalan turist sayısına rağmen hayat devam ediyor.

ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu. İran son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Dubai sokaklarında sessizlik hakim. Dünya ticaretinin merkezlerinden ve turizm sektörünün de en önemli destinasyonlarından biri olan Dubai'de caddelerde eski kalabalıklar yok. Ancak alışveriş merkezleri hizmet vermeyi sürdürüyor. Dubai'de yaşayanlar açık olan alışveriş merkezlerini tercih ederken azalan turist sayısına rağmen hayat devam ediyor. Saldırıların başlamasıyla kentte mahsur kalan turistler de ülkeden ayrılıyor. Dubai'den 453 kilometre mesafe katederek kara yolu ile Umman'a gelen turistler başkent Maskat'tan özel uçaklarla ülkeden ayrılıyor. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı