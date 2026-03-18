İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları: En az 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği son füze saldırılarında Ramat Gan banliyösünde 2 kişi hayatını kaybederken, Bnei Brak'ta bir kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok bölgede maddi hasar meydana geldi.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde yaşayan 2 kişinin balistik füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail basını hayatını kaybedenlerin 70'li yaşlarındaki bir çift olduğunu duyururdu. Ayrıca Tel Aviv'in doğusundaki Bnei Brak şehrinde yaşayan 25 yaşında bir kişinin şarapnel parçası nedeniyle elinden yaralanarak Ichilov Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı. İran saldırıları sonucunda birçok bölgede meydana gelen maddi hasar amatör kameralara yansıdı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
