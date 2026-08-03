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İran, Hürmüz'de ABD'ye ait Reaper'ı düşürdü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hürmüz Boğazı üzerinde Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hürmüz Boğazı üzerinde Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran medyası İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) dayandırarak verdiği haberinde, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Haberde, insansız hava aracının boğaz üzerinde faaliyet gösteren bir savunma sistemi tarafından vurulduğu kaydedildi. İnsansız hava aracının nereden geldiği bilinmediği aktarılan haberde, ancak Reaper insansız hava araçlarının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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