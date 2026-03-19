Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran tarafından fırlatılan bir füze, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kuaför salonuna isabet etti. Saldırıda 3 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Bölgedeki güvenlik endişeleri artarken, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkileri hissediliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu kez işgal altındaki Batı Şeria İran saldırısına hedef oldu. Fırlatılan bir füzenin Beit Awwa kasabasında bulunan bir kuaför salonuna isabet etmesi sonucu 3 Filistinli kadının öldüğü, 1'i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede yaşanan panik anları amatör kameralara yansırken, saldırıda parça tesirli mühimmat kullanıldığı iddia edildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Liverpool-Galatasaray maçında şaşırtan olay
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev