İşgal altındaki Batı Şeria'ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu kez işgal altındaki Batı Şeria İran saldırısına hedef oldu. Fırlatılan bir füzenin Beit Awwa kasabasında bulunan bir kuaför salonuna isabet etmesi sonucu 3 Filistinli kadının öldüğü, 1'i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede yaşanan panik anları amatör kameralara yansırken, saldırıda parça tesirli mühimmat kullanıldığı iddia edildi. - BATI ŞERİA