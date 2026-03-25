İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusundaki çifte standartları nedeniyle uluslararası hukukun geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Arakçi, hukukun üstünlüğüne değer verenleri yaşananlara karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" dedi. Arakçi, hukukun üstünlüğüne değer veren herkesi yaşananlara karşı sesini yükseltmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ve Batı dünyasının bu konudaki tutumuna tepki gösterdi. Arakçi, "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Almanya hükümetinin bu konudaki tutumunu eleştiren sözlerini hatırlatan Arakçi, "Yine de, İranlılara yönelik ihlalleri kınadığı için Cumhurbaşkanı Steinmeier'i takdir etmek gerekir. Hukukun üstünlüğüne değer veren herkes sesini yükseltmelidir" dedi.

Steinmeier, İran'a yönelik saldırıları eleştirmişti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD ve İsrail'in İran yönelik saldırılarını ve Almanya hükümetinin bu konudaki tutumunu eleştirerek, "Uluslararası hukuk ihlallerini ihlal olarak adlandırmamak dış politikamızı daha inandırıcı hale getirmez. Bununla Gazze Savaşı'nda zaten uğraşmak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda da bununla uğraşmak zorundayız çünkü bu savaş uluslararası hukuka aykırıdır. Bu savaş siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer savaşın amacı İran'ı nükleer bomba yolunda durdurmaksa, bu savaş gerçekten önlenebilir ve gereksiz bir savaştır" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
