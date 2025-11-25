Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Fransa'da Görüşme Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 26 Kasım'da Paris'te mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin amacı, İran'ın nükleer programına dair şeffaflık sağlamak ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini yeniden başlatmak olarak belirlendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 26 Kasım'da Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtilerek, "Bu, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmak ve ajansla işbirliğinin hızla yeniden başlatılmasını talep etmek için bir fırsat olacak" denildi.

Fransa hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin diplomatik temaslarda bulunmak üzere Fransa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi Çarşamba günü Fransa'ya seyahat edecek ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşmelerde bulunacak" denildi. Görüşmenin İran'a nükleer programı konusunda şeffaflık çağrısı yapmak için bir fırsat olacağı vurgulanan açıklamada, "Bu, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmak ve ajansla işbirliğinin hızla yeniden başlatılmasını talep etmek için bir fırsat olacak" ifadelerine yer verildi. Bakanların ayrıca, casusluk suçlaması ile tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ancak İran'dan ayrılmalarına izin verilmeyen ve Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği'nde kalan iki Fransız vatandaşının akıbetini de ele alacağı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ziyareti doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Arakçi'nin ziyaret planı doğrulandı. Arakçi'nin yapacağı görüşmede İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fransa'da tutuklanan ve Ekim ayı sonlarında şartlı tahliye edilen İranlı öğrenci Mahdieh Esfandiari'nin durumunu da gündeme getireceği belirtildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.