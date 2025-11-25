İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Fransa'da Görüşme Gerçekleştirecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 26 Kasım'da Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtilerek, "Bu, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmak ve ajansla işbirliğinin hızla yeniden başlatılmasını talep etmek için bir fırsat olacak" denildi.

Fransa hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin diplomatik temaslarda bulunmak üzere Fransa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi Çarşamba günü Fransa'ya seyahat edecek ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşmelerde bulunacak" denildi. Görüşmenin İran'a nükleer programı konusunda şeffaflık çağrısı yapmak için bir fırsat olacağı vurgulanan açıklamada, "Bu, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmak ve ajansla işbirliğinin hızla yeniden başlatılmasını talep etmek için bir fırsat olacak" ifadelerine yer verildi. Bakanların ayrıca, casusluk suçlaması ile tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ancak İran'dan ayrılmalarına izin verilmeyen ve Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği'nde kalan iki Fransız vatandaşının akıbetini de ele alacağı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ziyareti doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Arakçi'nin ziyaret planı doğrulandı. Arakçi'nin yapacağı görüşmede İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fransa'da tutuklanan ve Ekim ayı sonlarında şartlı tahliye edilen İranlı öğrenci Mahdieh Esfandiari'nin durumunu da gündeme getireceği belirtildi. - PARİS