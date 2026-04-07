Haberler

"Mücteba Hamaney ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna dair spekülasyonlar sürüyor. Son olarak İngiltere merkezli The Times gazetesi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olarak Kum şehrinde tedavi gördüğü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. 

MÜCTEBA HAMANEY AĞIR YARALI

ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre; Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı bildirildi. 

"KARAR ALMA SÜRECİNE KATILAMIYOR"

Söz konusu diplomatik notta, "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ağır. Kum'da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

"İSTİHBARAT YERİNİ BİLİYOR"

 ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının Mücteba Hamaney'in yerini bir süredir bildiği, ancak ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

VİDEOSU YAYINLANMIŞTI

Ağır yaralandığı iddia edilen Mücrteba Hamaney’in dün görüntüleri yayınlanmıştı. İran basınına yansıyan görüntülerde, Hamaney’in askeri operasyon odasına girdiği anlar yer alıyor. Odadaki üst düzey İranlı askeri yetkililer, Hamaney içeri girince hep birlikte ayağa kalkıyor. Odada yer alan dijital ekranda ise İsrail’deki Dimona nükleer reaktör sahasının büyük bir görseli ile koordinatlarının yer aldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

