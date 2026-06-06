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ABD ordusu: "İran, Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan 7 balistik füze fırlattı"

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ABD ordusu, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan 7 balistik füze fırlattığını, 6'sının önlendiğini ve 7'nin hedefine ulaşamadığını duyurdu. Saldırılarda hasar veya can kaybı olmadığı belirtildi.

ABD ordusu, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan 7 balistik füze fırlattığını duyurarak, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6'sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırılarla ilgili açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların misilleme amacıyla İran tarafından gerçekleştirildiği doğrulanarak, "İran, CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 adet İran yapımı tek yönlü saldırı İHA'sını düşürmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e doğru 7 balistik füze fırlattı" ifadeleri kullanıldı. İlk belirlemelere göre İran saldırılarının hasara yol açmadığı aktarılarak, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6'sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir. Şu an itibariyle ABD personeline zarar geldiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ve İran'ın Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargahına hasar verdiği yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. CENTCOM'un teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada, "Güçlerimiz, İran'ın sebepsiz saldırganlığına meşru müdafaa kapsamında yanıt vermeye devam edecek şekilde hazır durumda beklemektedir" ifadelerine yer verildi. CENTCOM, ayrıca günün erken saatlerinde Goruk ve Keşm adasına düzenlenen ABD saldırılarının görüntülerini yayınladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları tansiyonu yükseltmişti

CENTCOM, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 İran İHA'sının düşürüldüğünü ve olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin vurulduğunu duyurmuştu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn misilleme şüphesine yol açan yeni saldırıların hedefi olmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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