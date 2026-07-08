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İran: "İran'a karşı saldırganlık suçunun işlenmesinde herhangi bir işbirliği, suça ortaklık anlamına gelir"

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin askeri saldırılarını kınayarak, İran'a karşı saldırganlıkta işbirliği yapanların suça ortak olacağını ve uluslararası hukuki yükümlülüklerin hatırlatıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " İran'a karşı saldırganlık suçunun işlenmesinde herhangi bir işbirliği, suça ortaklık anlamına gelir" denildi.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek İran'a saldırılar düzenlemiş, İran da önemli ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktayı hedef aldıklarını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a askeri saldırıları ve mutabakat zaptının "ihlali" şiddetle kınandı. ABD'nin erken saatlerde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açıkça ihlal ederek, İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli izleme ve gözetleme merkezlerine karşı askeri saldırıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu saldırılar, askeri operasyonların durdurulmasını öngören mutabakat zaptının 1. fıkrasının açık bir ihlali" denildi.

Özellikle Basra Körfezi'nin güney kıyısında bulunan komşu ülkelerin toprakları ve tesislerinin İran'a karşı saldırgan eylemlerde kullanılmasını engelleme konusunda uluslararası hukuki yükümlülüğü olduğu vurgulanan açıklamada, "İran'a karşı saldırganlık suçunun işlenmesinde herhangi bir işbirliği, suça ortaklık anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter'in sorumluluklarına vurgu yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca ABD'nin askeri saldırganlığına karşı İran'ın toprak bütünlüğünü, ulusal egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunmaktan çekinmeyecek ve saldırganlığın kaynağını ve kökenini hedef alacak" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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