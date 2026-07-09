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İran Devrim Muhafızları "Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledik"

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Saldırganlığın devamı halinde yanıtın diğer üsleri de kapsayacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını duyurarak, "Saldırganlığın devam etmesi halinde, ezici yanıtımız bölgedeki diğer Amerikan üslerini de kapsayacak şekilde genişleyecektir" açıklamasında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn'in yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını duyurmasının ardından, İran'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki Arifjan ve Ali Al Salem üsleri ile Bahreyn'deki Juffair ve Şeyh İsa üslerinin füze ve İHA'lar ile hedef alındığını duyurdu. Söz konusu üslerin ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, "Saldırganlığın devam etmesi halinde, ezici yanıtımız bölgedeki diğer Amerikan üslerini de kapsayacak şekilde genişleyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kuveyt ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olmuştu

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını duyurmasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olmuştu. ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bu ülkelere yönelik saldırılar, İran misillemesi şüphesine yol açmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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