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İran'daki liman patlamasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi

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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı 65'e yükseldi. 1210 kişi yaralandı, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran'daki Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü meydana gelen patlamada ölü sayısı 65'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'dan 65'e yükseldiğini bildirdi. Aşuri, patlama sonrası limanda çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konteynerlerin taşınması gerekiyor ve bu işlemin tamamlanması iki haftaya kadar sürebilir. Önceliğimiz hayatını kaybedenlerin bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Patlamada bin 210 kişi de yaralanmıştı. 138 yaralının hastanede tedavisi sürerken, patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

İran'daki liman patlamasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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