Haberler

Tahran'da rejim yanlıları sokaklarda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, binlerce rejim yanlısı çeşitli kentlerde sokaklara döküldü. Tahran'da Enghelab Meydanı'na yürüyen destekçiler, güçlü sloganlarla gösterilerde bulundular.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan rejim karşıtı gösteriler devam ederken binlerce rejim yanlısı da Tahran'ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentler sokaklara akın etti.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. Rejim kaşıtları başkent Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protestolarını sürdürürken bu kez rejim detsekçileri sokaklara akın etti. Tahranlı yetkililerin çağrılarının ardından binlerce rejim yanlısı Tahran'ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplandı. Başkent Tahran'da Enghelab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney'in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları "Amerika'ya ölüm!" ve "İsrail'e ölüm!" sloganları attı.

İran'da protestolar hayat pahalılığına tepki olarak 28 Aralık 2025'te başlamış ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönmüştü. Öğrencilerin de 30 Aralık'ta katıldığı gösteriler büyük şehirlere de yayılmış, 2 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı gruplar sokaklarda görülmeye başlanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti