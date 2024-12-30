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İran'da İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Gözaltında

İran'da İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Gözaltında
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İran, Tahran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Sala'nın durumuyla ilgili soruşturma devam ederken, İtalya hükümeti durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

İran, İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın başkent Tahran'da gözaltına alındığını doğruladı.

İran'dan başkent Tahran'da gözaltına alındığı belirtilen 29 yaşındaki İtalyan gazeteci Cecilia Sala hakkında açıklama geldi. İran resmi haber ajansı, İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta ülkeye gelen gazetecinin 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı. Açıklamada Sala hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İran Kültür Bakanlığı açıklamasında, Sala'ya konsolosluk yardımı sağlandığı ve "ailesiyle telefonla iletişim halinde olduğu" kaydedildi.

Cecilia Sala, 17 Aralık'ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı bir yayının bağlantısını paylaşmıştı. Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edildi.

İtalya tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Sala'nın alıkonulmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'nin Salayı ziyaret ettiği öğrenilirken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Sala'yla ilgili sürecin "karmaşık" olduğunu ifade etti.

Rehine pazarlığı iddiası

İsviçre-İran vatandaşı iş adamı 38 yaşındaki Mohammad Abedini Najafabadi, 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekildi. Haberlerde, İran'ın Najafabadi'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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