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İran'da Hizbullah'ın eski lideri Nasrallah ve halefi Safiyuddin için anma töreni

İran'da Hizbullah'ın eski lideri Nasrallah ve halefi Safiyuddin için anma töreni
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve halefi Haşim Safiyuddin için İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve halefi Haşim Safiyuddin için İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

İran'da, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve halefi Haşim Safiyuddin için anma töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda gerçekleştirilen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ile yüzlerce İranlı katıldı. Törende Hizbullah, Lübnan ve Filistin bayrakları dalgalanırken, katılımcılar Nasrallah ve Safiyuddin'in posterlerini taşıdı. Alanda her iki isim için mumlar yakılırken, "Ahdimize bağlıyız" yazılı bayraklar ve pankartlar da açıldı. Nasrallah için şiirler ve marşlar okunan törende, katılımcılar "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" sloganları attı.

"İsrail, açık bir yenilgiyi kabul etti"

Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, İsrail'in Filistin direnişi ve bölgedeki direniş cephesinin operasyonları sonucunda ağır bir yenilgi yaşadığını belirtti. Selami, "İsrail, Gerçek Vaad operasyonu ve direniş güçlerinin eylemleri karşısında açık bir yenilgiyi kabul etti. Bugün İsrail'deki yerleşimciler korku ve kaygı içinde. Sonuç olarak siyonistler, Hamas'ın tüm şartlarını kabul etti ve esir takasında direnişin gücünü bir kez daha gördük" dedi.

Direnişin devam edeceğini ifade eden Selami, "Direniş bayrakları, siyonist rejim tamamen ortadan kalkana kadar dalgalanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımız İran'ın gerçek gücünü doğru hesaplamalı"

İran'ın her zaman mazlum halkların yanında yer aldığını vurgulayan Selami, "İran milleti olarak tüm mazlumların destekçisi olduk ve düşmanların komplolarına karşı durduk. Küçük bir coğrafi bölge bile ABD ve İsrail'i bozguna uğratabiliyorsa, düşmanlarımız İran'ın gerçek gücünü doğru hesaplamalıdır" dedi.

"Bize zaferi getiren tek şey imanımız"

Tüm dünyanın bu törene dikkat kesildiğini belirten Selami, "Bugün herkes Hasan Nasrallah'ın direniş yolundaki kararlılığını gördü. Halkın şehitlerine olan sevgisi bir kez daha ortaya çıktı. Şehitler, güvenliğimizi ve onurumuzu koruyan kahramanlardır. Bize zaferi getiren tek şey ise imanımızdır" dedi.

Yer altındaki karargahta öldürülmüştü

Hizbullah'ın eski lideri 64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'ye düzenlediği saldırıda, Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin ise 4 Ekim 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'ye düzenlendiği saldırıda hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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