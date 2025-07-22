İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 11 Eyalette Resmi Tatil İlan Edildi

İran'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, su ve elektrik kesintilerine yol açarken, tasarruf ihtiyacı nedeniyle 11 eyalette resmi tatil ilan edildi.

İran genelinde günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının Huzistan ve İlam eyaletlerinde 50 dereceye, Buşehr, Hürmüzgan, Kirman ve Sistan-Belucistan eyaletlerinde ise 48 dereceye kadar yükseldiği ülkede, elektrik ve su tüketiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tahran Meteoroloji Müdürlüğü, sarı kodlu uyarı yayımlayarak, yarına kadar etkisini sürdürecek yeni bir sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

11 eyalette resmi tatil

İran hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede artan enerji tüketimini kontrol altına almak amacıyla en az 11 eyalette resmi tatil ilan edildiği duyuruldu. Tatil ilan edilen eyaletler arasında Tahran, Elburz, Mazenderan, Kirman, Kum, Buşehr, Hürmüzgan, Huzistan, Lorestan, Kuzey Horasan ve Yezd yer aldı. Bazı eyaletlerde ise mesai saatleri 06.00 ila 11.00 arasında sınırlandırıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın aşırı sıcaklar ile su ve elektrik tüketiminde tasarruf ihtiyacı nedeniyle alındığını belirterek, "Tatil, dinlenmek, kısa bir yolculuğa çıkmak ya da aileyle vakit geçirmek için bir fırsattır. Vatandaşlarımızdan güvenlik kurallarına uymalarını ve enerji tasarrufuna dikkat etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geçmişteki yanlış kararlar bu krizi doğurdu"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada su krizinin ciddiyetine dikkat çekerek, yaşanan sıkıntıların geçmişte alınan yanlış kararlardan kaynaklandığını vurguladı. Pazartesi günü valilerle yaptığı toplantıda konuşan Pezeşkiyan, "Yapılan detaylı değerlendirmeler, su rezervlerinin tükenmekte olduğunu ve kaynak yönetiminde ciddi hatalar yapıldığını gösteriyor. Doğayı ya da başkalarını suçlamak yerine bu krizin sorumluluğunu üstlenmeliyiz" dedi.

50 şehirde su krizi yaşanıyor

İran Su Endüstrisi Kurumu Sözcüsü İsa Bozorgzade, ülke genelinde 24 eyalete bağlı 50 şehirde yaklaşık 20 milyon kişinin su sıkıntısı yaşadığını açıkladı. Bozorgzade, özellikle Tahran ve Elburz eyaletlerinin su krizinde başı çektiğini belirterek, bu yılın başından bu yana barajlara gelen toplam su miktarının geçen yıla göre yüzde 43 azaldığını ifade etti.

UV ışınları tehlikeli seviyede

Sağlık yetkilileri ise aşırı sıcaklarla birlikte ultraviyole (UV) ışınlarının da tehlikeli seviyelere ulaştığı konusunda uyardı. Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yaz aylarında UV endeksinin 11 ve hatta 12 gibi kritik değerlere ulaştığını belirterek, vatandaşlardan öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını istedi.

Tahranlılara aşırı elektrik tüketimi uyarısı

Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise, geçtiğimiz hafta başkentteki elektrik tüketiminin 74 bin 969 megavata ulaştığı ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttığı belirtildi. Açıklamada, "Yeni sıcak hava dalgasının gelişiyle birlikte, elektrik tüketimi kritik seviyelere ulaştı. Kurallara uyulmadığı takdirde, aşırı elektrik kullanan abonelerin enerjisi sınırlandırılacaktır. Bu kapsamda yüksek tüketim yapan abonelere SMS yoluyla uyarı yapılmıştır. Uyarılara rağmen tüketim düşürülmezse, sınırlayıcı uygulamalara geçilecektir" denildi. - TAHRAN