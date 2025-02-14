İran'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem, Hakkari'de Hissedildi
İran'ın Saqqez Kordestan bölgesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de hissedildi. AFAD, depremin saat 04.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
İran'ın Saqqez Kordestan bölgesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de hissedildi.
Afad verilerine göre, saat 04.09'da İran'ın Saqqez Kordestan bölgesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran merkezli deprem, Şemdinli ilçesinde de hissedildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel