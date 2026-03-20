İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin Saldırıları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in siyonist rejiminin devlet terörizmi olduğunu belirtirken, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlıkları ve suikastlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Dünya bu duruma kararlı bir şekilde karşı çıkmazsa, sonuçlarının büyük olabileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Devlet terörizminin İsrail'deki siyonist rejimin doğası olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Ancak, ABD'nin İran'a karşı saldırganlığı ve şehit liderimize yönelik suikast uluslararası hukuk normlarını yıkan yeni bir emsal teşkil etmektedir. Eğer dünya bu duruma kararlı şekilde karşı çıkmazsa, alevleri birçoğunu yakacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
