Irak'tan Kuveyt'in kuzeyine dron saldırısı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Irak tarafından ülkenin kuzey sınırında iki farklı noktaya dron saldırısına gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada ülkenin kuzey sınırına dron saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, ülkenin kuzey sınırının Irak yönünden gelen ve fiber optik kablolarla yönlendirilen iki patlayıcı yüklü dron ile hedef alındığı bildirildi. Saldırının sabah saatlerinde iki adet dron ile gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
