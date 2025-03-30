Irak'ta Ramazan Bayramı Tarihinde Belirsizlik

Irak'ta Sünni Vakfı Divanı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Pazartesi olarak ilan ederken, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile Irak Müftüsü Mehdi el-Sumeydei bayramın başlangıcının bugün olduğunu açıkladı.

Irak'ta Ramazan Bayramı belirsizliği yaşanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı bayramın bugün olduğunu açıkladı. Irak Müftüsü Mehdi el-Sumeydei, şevval hilalinin görüldüğünü, dolayısıyla bugünün Şevval ayının ilk günü ve bayramın başlangıcı olduğunu açıkladı. Irak Alimler Heyeti de bayramın başlangıcının bugün olduğunu savunanlar arasında yer aldı. IKBY'de camilerde akşam ezanından önce bayram tekbirleri getirilmeye başlandı.

Irak Sünni Vakfı bayramın yarın başlayacağını savundu

İlk olarak bugünü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan eden Irak Fetva Dairesi ise, daha sonra kararını değiştirerek, bugünü Ramazan'ın son günü olarak duyurdu. Irak Sünni Vakfı da geç saatlerde yaptığı açıklamada, 31 Mart Pazartesi gününü bayramın başlangıcı olarak bildirdi. Şii mercii Ayetullah Ali Sistani'nin Ofisi, bugünü Ramazan'ın 29. günü olarak kabul ettiklerini ve hilalin görülmesine bağlı olarak bayramın yarın başlayacağını bildirdi. Irak'ın başkent Bağdat'ta da Ramazan Bayramı'nın başlangıcı yarın olarak kesinleşti.

Siyasi ve bölgesel baskı iddiası

Irak'ta Ramazan Bayramı'nın başlangıcıyla ilgili çelişkili açıklamaların arkasında siyasi ve bölgesel baskıların olduğu iddia edildi. Irak Sünni Vakfı'ndan bir kaynak, bayram gününün belirlenmesi sürecinde iç ve dış baskılar olduğunu belirtti. Kaynağa göre, bazı siyasi gruplar ve bölgesel aktörler, Irak'ın Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerle aynı gün bayram ilan etmesini istemedi. Aynı kaynak, hilalin belirlenen gözlem süresi içinde net bir şekilde görülmediğini, ancak vakfın içinde yer alan Hilal Gözlem Komisyonu'nun bu konuda ikiye bölündüğünü ifade etti.

Ülke ikiye ayrıldı

Bir grup, bölgesel ülkeleri takip ederek Pazar gününü bayram ilan etmek isterken, diğer grup ise hilalin net olarak görülmemesi nedeniyle Pazartesi gününü bayram olarak belirlemenin daha doğru olacağını savundu. - ERBİL