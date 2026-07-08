Kerbela'da İran'ın eski dini lideri Hamaney'in cenazesine yoğun katılım

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri için Irak'ın Necef kentinin ardından Kerbela'da düzenlenen cenaze töreninde yüzbinlerce Iraklı sokaklara akın etti.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni Irak'ta yoğun katılımla devam ediyor. Necef'teki törenin ardından Kerbela'ya getirilen cenaze, burada da yüz binlerce kişiden yoğun ilgi gördü. Hamaney ve ailesinin cenazesini bekleyen Iraklılar, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinin çevresini doldurdu. Hazreti Abbas Türbesi ve yakınındaki bölgelerde cenazeyi karşılamaya hazırlanan kalabalığın görüntüleri de kameralara yansıdı.

Irak ve İran'ın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte cenaze merasimine katılanların sayısının yaklaşık 3 milyona ulaşması beklenirken, oluşan yoğun kalabalık cenaze aracının ilerlemesini büyük ölçüde güçleştirdi.

Güvenlik ve lojistik seferberliği

Necef ile Kerbela arasındaki yol boyunca, hem merasim için gelen vatandaşlar hem de Haşdi Şabi güçleri yolun her iki tarafında uzun kuyruklar oluşturdu. Yol üzerindeki Hüseyni matem alayları, kente akın eden yüz binlerce kişiye aralıksız hizmet ve ikram sunmaya devam etti. Irak güvenlik güçleri de Necef-Kerbela yolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan yerel kaynaklar, şehir merkezinde yer alan Hazreti Abbas ve Hazreti Hüseyin türbelerinin bugün kılınan öğle namazının ardından cenazenin kabulü için tamamen boşaltılarak geçici olarak ziyarete kapatıldığını yazdı.

Son durak Meşhed olacak

Kerbela'daki dini ritüeller, veda duaları ve Hazreti Hüseyin Türbesi'ndeki törenlerin ardından cenaze, iki türbe arasındaki Beynü'l-Haremeyn üzerinden Hazreti Abbas Türbesi'ne taşınacak. Buradaki törenlerin de tamamlanmasıyla birlikte naaş, getirildiği güzergah üzerinden önce Necef'e, oradan da defin işlemleri için İran'a nakledilecek.

Eski İran dini liderinin, yarın İran'ın Meşhed kentinde düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor. - KERBELA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı