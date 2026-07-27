Irak Başbakanı Zeydi, 28 Temmuz'da Türkiye'ye Geliyor

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı