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İpsala'da Cenaze Hizmetleri Kursu Açılıyor

İpsala'da Cenaze Hizmetleri Kursu Açılıyor
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından cenaze hizmetleri konusunda artan ilgi nedeniyle yeni bir kurs açılacağı duyuruldu. Gassal dizisinin etkisiyle kursa talep arttı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından, mesleğe olan ilginin artması sonucu cenaze hizmetleri (gassal) kursunun açılacağı duyuruldu.

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halk Eğitim Merkezi tarafından cenaze hizmetleri kursu açacaklarını duyurdu. Son dönemde "Gassal" dizisinin yayınlanmasının ardından bu mesleğe olan ilginin arttığı ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda kurs düzenlenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

İpsala Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İpsala'da "Cenaze Hizmetleri (gassal) Kursu açılacaktır kayıtlara müracaat etmek isteyenlerin, Halk Eğitim merkezine bizzat veya 0284 616 1524 no'lu telefondan isimlerini yazdırarak başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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