İpsala'da Cenaze Hizmetleri Kursu Açılıyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından, mesleğe olan ilginin artması sonucu cenaze hizmetleri (gassal) kursunun açılacağı duyuruldu.

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halk Eğitim Merkezi tarafından cenaze hizmetleri kursu açacaklarını duyurdu. Son dönemde "Gassal" dizisinin yayınlanmasının ardından bu mesleğe olan ilginin arttığı ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda kurs düzenlenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

İpsala Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İpsala'da "Cenaze Hizmetleri (gassal) Kursu açılacaktır kayıtlara müracaat etmek isteyenlerin, Halk Eğitim merkezine bizzat veya 0284 616 1524 no'lu telefondan isimlerini yazdırarak başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE