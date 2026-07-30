Haberler

"İnsanlık ölmemiş" dedirttiler, cüzdanını kaybeden yaşlı kadını sevindirdiler

'İnsanlık ölmemiş' dedirttiler, cüzdanını kaybeden yaşlı kadını sevindirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’un Oltu ilçesinde üç gencin sergilediği örnek davranış takdir topladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde üç gencin sergilediği örnek davranış takdir topladı. Yolda buldukları cüzdanı hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim eden gençler, duyarlılıklarıyla vatandaşların takdirini kazandı. Cüzdanı kaybeden ise 78 yaşındaki yaşlı kadın çıktı.

Oltulu gençler Oğuz Akyüz, Arel Efe Şen ve İsmail Aydınlık, Atatürk Caddesi'ndeki 2. Köprü üzerinde yerde ağzı açık şekilde duran bir cüzdan buldu. İçerisinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu fark eden gençler, vakit kaybetmeden cüzdanı Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Cüzdanın sahibi olduğu belirlenen Toprakkale Mahallesi sakini Fatma Akkaş (78) ise sabah saatlerinde komşusuyla birlikte alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldi. Alışverişin ardından bir kuyumcudan çeyrek altın satın alan Akkaş, altını cüzdanına koyduktan sonra dönüş yolunda cüzdanını farkında olmadan 2. Köprü üzerinde düşürdü.

Mahallesine döndüğünde cüzdanının kaybolduğunu anlayan yaşlı kadın, yeniden Oltu ilçe merkezine gelerek önce alışveriş yaptığı kuyumcuya uğradı. Daha sonra cüzdanın polis merkezine teslim edildiğini öğrenen kadın, Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek cüzdanına eksiksiz şekilde kavuştu.

Büyük mutluluk yaşayan Fatma Akkaş, cüzdanı bulan gençlere teşekkür ederek dualar etti. Gençlere harçlık vermek isteyen Akkaş'ın bu jesti önce gençler tarafından nazikçe geri çevrildi. Ancak ısrarı üzerine küçük Arel Efe Şen, sembolik olarak verilen 200 TL harçlığı kabul etti. Fatma Akkaş, gençlere sarılarak hayır dualarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti

Gözaltına alınan Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler büyüyor
Mbappe'nin zorlu sınavı! Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin

Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin
Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler'in kazandığı rakam

Haftalık kazançları sızdırıldı! Arda'ya büyük haksızlık etmişler
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hava almaya çıktığı evinin balkonu sonu oldu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

Bomba yasak aşk iddiası! Ünlü iş insanının eşi sessizliğini bozdu