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"İnşallah bundan sonra şehit ve gazi haberi gelmez"

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Erol Gündüz, "PKK'nın kendini feshettiğini duyduk. İnşallah bunu gerçekleştirirler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Erol Gündüz, " Pkk'nın kendini feshettiğini duyduk. İnşallah bunu gerçekleştirirler. Devlete gelirler, teslim olurlar. Bundan sonra da şehit ve gazi haberi gelmez" dedi.

Başkan Gündüz ve beraberindekiler Mazgirt Akdüven İlkokulu'nda görev yaparken 23 Nisan 1988 tarihinde şehit edilen öğretmen Mustafa Çağlar'ın Tavşanlı ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Gündüz, "Biz bu olayların artık bundan sonra olmasını istemiyoruz" dedi. Kendi kardeşinin de Suriye'de şehit düştüğünü anlatan Gündüz, "Terör örgütünün kendini feshettiğini duyduk. İnşallah bunu gerçekleştirirler. Devlete gelirler, teslim olurlar. Bundan sonra da şehit ve gazi haberi gelmez. Bir an önce silah bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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