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İnşaattan düşen işçi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir inşaat işçisi, ikinci katın saçaklarını kurarken dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. İşçi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat işçisi, geçirdiği iş kazası sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden bir inşaatta çalışan H.Y.(51), ikinci katın saçaklarını kurmak üzereyken ayağının boşluğa gelmesi üzerine dengesini kaybederek düştü.

İnşaat işçisinin dengesini kaybetmesi sonucu düşmesi sonrası çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Acı içinde yerde kıvranan yaralı inşaat işçisi H.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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