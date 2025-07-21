İnşaat İşçileri Halay Çekerken Renkli Görüntüler Oluşturdu

İnşaat İşçileri Halay Çekerken Renkli Görüntüler Oluşturdu
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Van'ın Başkale ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçilerin düğün salonuna yakın bir yerde çalan müziğe tepki olarak halay çekmeleri sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Van'ın Başkale ilçesinde düğün salonunda çalan müziğe dayanamayan inşaat işçilerinin halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Başkale ilçesinde yapılan hastanenin inşaatında çalışan işçilerin halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepebaşı Mahallesi'ndeki 75 yataklı devlet hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürerken cep telefonu ile çekilen bir görüntü ise izleyenleri gülümsetti. Düğün salonunun karşısındaki şantiyede çalışan inşaat işçileri halaya kendilerini kaptırdı. Oradaki bir arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Kullanıcılar video için "Helal olsun güzel oynamışlar" yorumunda bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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