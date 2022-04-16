İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu - Haberler

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İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu

İnönü Belediyesi, geleneksel mahalle iftar buluşmalarının yedincisini Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde düzenledi.

İnönü Belediyesi, geleneksel mahalle iftar buluşmalarının yedincisini Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde düzenledi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayının gelmesi ile başlayan geleneksel mahalle iftar programları, Yukarıkuzfındık mahalle sakinlerinin de katılımları ile devam etti. İnönü Belediyesi Aşağıkuzfındık Sosyal Tesissilerinde gerçekleştirilen iftar programına İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Meclis Üyesi Tahsin Çelik, Aşağıkuzfındık Mahalle Muhtarı Ali Özden, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek, "Ramazan'ın maneviyat atmosferinde gönül soframızın yedincisini Aşağıkuzfındık mahallemizde kurmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, sohbet etmekten, ekmeğimizi, aşımızı paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar yemeği buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Aşağıkuzfındık Mahallesi, sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu

İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu

İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt, Eskişehir, İftar, İnönü, Yerel, Haberler

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