İnönü'de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnönü'de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İnönü'de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi geleneksel mahalle iftar buluşmalarını sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi geleneksel mahalle iftar buluşmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her Ramazan ayında geleneksel hale getirilen mahalle iftar buluşmaları Seyitali Mahallesi ile devam etti. İftar programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Meclis Üyesi Tahsin Çelik, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Seyitali Mahalle Muhtarı Mehmet Aras, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek "Ramazan'ın maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için bugünkü gönül soframızı Seyitali Mahallemizde kurarak iftar sofrasının bereketini hemşerilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar yemeği buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Seyitali Mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor

İnönü'de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor

İnönü'de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt, Eskişehir, İnönü, İftar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title