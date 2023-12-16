Üye Girişi
Haberler

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti

Güncelleme:
Abone Ol

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti. Bildirici, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Bildirici, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt Eskişehir Bozkurt Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title