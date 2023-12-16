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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti

16 Aralık 2023 16:15 Güncelleme: 16:17 Abone Ol

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti. Bildirici, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.