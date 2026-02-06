Haberler

Bilecik'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' düzenlendi

Bilecik'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' düzenlendi
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, ilkokul öğrencilerine sağlık alanında eğitim veren 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' düzenlendi.

İnhisar Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal da katıldı. Program kapsamında, İnhisar İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından öğrencilere sağlık alanında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe UMKE aracı, ambulans ve gezici diş muayene aracının da katılım sağladığı bildirildi. Öğrenciler, sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanları yakından tanıma fırsatı bulurken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirildi.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanması, sağlıklı bir toplumun temelini oluşturuyor. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında yapılan bu tür eğitimleri son derece kıymetli buluyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

