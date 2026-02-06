Bilecik'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' düzenlendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' düzenlendi.

İnhisar Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal da katıldı. Program kapsamında, İnhisar İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından öğrencilere sağlık alanında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe UMKE aracı, ambulans ve gezici diş muayene aracının da katılım sağladığı bildirildi. Öğrenciler, sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanları yakından tanıma fırsatı bulurken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirildi.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanması, sağlıklı bir toplumun temelini oluşturuyor. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında yapılan bu tür eğitimleri son derece kıymetli buluyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK