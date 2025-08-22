İnhisar'a Yeni Kaymakam Atandı: Mücahit Ünal Göreve Başladı

İnhisar'a Yeni Kaymakam Atandı: Mücahit Ünal Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Ünal, göreve başlarken adalet ve kamu yararını ön planda tutacaklarını belirtti. Ünal, Osmanlı topraklarında görev yapmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Ünal, göreve başladı.

Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Ünal, ardından daire amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bu topraklarda görev yapmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca adalet ve kamu yararını ön planda tutacaklarını belirten Ünal, "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet vereceklerini ifade etti. İnhisar'da yeni dönemin güçlü ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla başlayacağı belirtilirken, Kaymakam Ünal'ın ilçede önemli projelere imza atması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu

Tatil zehir oldu! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.