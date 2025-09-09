İngiltere ve Almanya, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Dron Taahhüdünde Bulundu

İngiltere ve Almanya savunma bakanları, Londra'da gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya binlerce uzun menzilli dron taahhüdünde bulundu.

Ramstein formatı olarak anılan ve 50'ye yakın ülkenin destek verdiği Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 30'uncu toplantısı, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte toplantıya Londra'dan, diğer bakanlar ise çevrimiçi olarak katıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Healey, toplantıda Ukrayna'ya askeri yardımlar kapsamında ülkesinin binlerce uzun menzilli kamikaze dron finanse edeceğini açıkladı. Bu silahların İngiltere'de üretileceğini ve bir yıl içinde teslim edileceğini açıklayan Healey, Londra'nın Ukrayna'nın savaşı sona erdirme çabalarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Healey, "Barış mümkündür. Ancak (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da söylediği gibi, barış güç yoluyla sağlanır" dedi.

Healey, "Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırıları tırmandırıyor. Bu nedenle bizim de daha ileri gitmemiz ve Ukraynalı savaşçılara hayati askeri teçhizat ulaştırmak için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya iki Patriot sistemi teslim etme sürecindeyiz"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise ülkesinin Ukrayna'nın dron üretimini destekleyeceğini ifade ederek, Ukraynalı savunma şirketleriyle birlikte çeşitli tiplerde birkaç bin uzun menzilli dron tedariki için anlaştıklarını açıkladı. Pistorious, "Bu girişimin bir parçası olarak, Ukraynalı şirketlerle toplam 300 milyon euro tutarında bir dizi sözleşmeyi sonuçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pistorius, "Ukrayna'nın direncini, hava savunmasını güçlendirerek artırıyoruz. Devam eden silah sistemleri ve mühimmat tedarikine ek olarak, Ukrayna'ya iki Patriot sistemi teslim etme sürecindeyiz. İlk fırlatıcılar, halihazırda Ukrayna'ya teslim edilmiş durumda" dedi.

"Ancak birlikte olursak Avrupa'da barışı garanti altına alabiliriz"

Toplantıda Ukrayna Savunma Bakanı Şmihal ise Rusya'nın enerji ve altyapıya yönelik saldırılarını artırmasının beklendiğini belirterek, ilave hava savunma sistemlerinin tedarikinin aciliyetine dikkat çekti. Şmihal, ayrıca NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programı çerçevesinde düzenli finansman ve silah tedarikinin gerekliliğini vurguladı. Şmihal, "Ancak birlikte olursak kazanabiliriz. ve ancak birlikte olursak Avrupa'da barışı garanti altına alabiliriz. Ukrayna'yı destekleyen herkese minnettarız" dedi.

Ramstein formatının bir önceki toplantısı, 21 Temmuz'da yine İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında gerçekleştirilmişti. - LONDRA