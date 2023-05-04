İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor

İngiltere'de, Kral III. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için dün gece yarısı prova yapıldı.

İngiltere Kralı III. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek olan taç giyme töreni için hazırlıklar devam ediyor. Dün gece yarısı başkent Londra'da Kral Charles'ın taç giyme töreni için prova yapıldı. Geçit töreninde askerler kraliyet alayının taç giyme törenine gidip gelirken izleyeceği rota olan Westminster Abbey ve Buckingham Sarayı etrafında yürüdü. Taç giyme hazırlıkları kapsamında, Kral Charles'ın taç giyeceği Londra'daki Westminster Abbey, Big Ben Saat Kulesi ve Parlamento Binası kraliyet ailesini anmak için yansıtılan görüntülerle aydınlatıldı.

Tören için Kral Charles, 1911'de Kral V. George için yapılan ve o zamandan buyana her taç giyme töreninde kullanılan, Supertunica adı verilen bir altın kaftan giyecek. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan kaftan, altın işleme tekniğiyle yapılarak yaprak dalları şeklini alan spiral ipliklerle işlenmiştir. Kral Charles taç giyme tören sırasında hükümdarların asasını tuttuğu sağ eli için de beyaz deri bir eldiven giyecek.

Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç gitme törenine dünyaca ünlü sanatçılar katılarak performans sergileyecek. Törenin bir parçası olan konserlerde Paloma Faith, Steve Winwood, Olly Murs, Lionel Richie, Katy Perry ve Nicole Scherzinger gibi isimler yer alıyor. Dünya liderleri ve önemli siyasi isimlerin de davet edildiği törene yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Prens Harry törene yalnız katılacak

2021'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Kral Charles'ın oğlu Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın törene katılmayacağını ancak kendisinin katılacağını söyledi. Kral Charles'ın taç giyme töreni, Harry ve Megan çiftinin çocukları Prens Archie'nin 4. yaş günü ile aynı tarihe denk geliyor.

Öte yandan Kraliyet ailesinin diğer üyelerinden olan Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in yanı sıra Kral Charles'ın kardeşleri Prenses Anne ve Prens Edward törene katılacak isimler arasında yer alıyor. - LONDRA