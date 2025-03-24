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İngiltere'de ilk defa 1 koyunda kuş gribi tespit edildi

İngiltere'de ilk defa 1 koyunda kuş gribi tespit edildi
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İngiltere hükümeti, Yorkshire'daki bir çiftlikte yapılan rutin gözetimde H5N1 kuş gribinin bir koyunda tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) tespit edilen kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında bir koyunda belirlendiği belirtildi.

ÜLKEDE HAYVANCILIK POPÜLASYONU İÇİN ARTAN BİR RİSK YOK

H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan hükümet açıklamasında, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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