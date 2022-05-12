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İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukraynalı çocukları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Dünyaca ünlü İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukrayna'nın Lviv şehrinde tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Dünyaca ünlü İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukrayna'nın Lviv şehrinde tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yıldız Savaşları filminin başyapımcısı Tracey Seaward Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. İngiliz yapımcı Seaward, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Lviv kentindeki St. Nicholas Hastanesine kaldırılan Ukraynalı çocukları ziyaret etti. Seaward ziyaretinde çocuklarla fotoğraf çektirip onlara hediyeler dağıttı.

Lviv Tıp Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü yapımcı Tracey Seaward, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dört bir yanından Lviv Tıp Derneği'ne bağlı St. Nicholas Hastanesi'ne sevk edilen çocuklarla bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı. Lviv Tıp Derneği ayrıca sosyal medya hesabından düzenlenen ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldız Savaşları, Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Haberler

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