İnegöl'de Tehlikeli Yük Taşıyan Sürücüye Ceza Kesildi

İnegöl'de Tehlikeli Yük Taşıyan Sürücüye Ceza Kesildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda tehlikeli yük taşıyan bir kamyonet sürücüsüne, polis ekipleri tarafından 2 bin 72 TL ceza uygulandı. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili yük, güvenli bir şekilde indirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tehlikeli şekilde yük taşıyan kamyonetin sürücüsüne ceza yağdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karayolunda tehlikeli nakliyat işi yapan sürücü İnegöl girişinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu.

Sürücüye, "yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" suçundan 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı. Yük ise kontrollü şekilde indirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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