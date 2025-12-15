Kazadan sonra taburcu oldu, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü ağır yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ramiz Ales, 3 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz Ales (21) idaresindeki scooterla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle scooterdan savrulan Ramiz Ales başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından Yoğun bakıma alındı. 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan genç taburcu edildi. 1 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımdaki tedavisinin 3'üncü gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. - BURSA