Haberler

Kazadan sonra taburcu oldu, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Kazadan sonra taburcu oldu, 3 gün sonra hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü Ramiz Ales, tedavisinin ardından taburcu olmasına rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından genç, göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü ağır yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ramiz Ales, 3 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz Ales (21) idaresindeki scooterla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle scooterdan savrulan Ramiz Ales başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından Yoğun bakıma alındı. 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan genç taburcu edildi. 1 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımdaki tedavisinin 3'üncü gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım

Ukrayna'nın vurduğu Rus gemilerine bir darbe de AB'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Siyasette görülmemiş sözler! CHP'li isimden Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
title