İnegöl'de Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

İnegöl'de Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 25 Haziran-5 Eylül 2025 tarihleri arasında 8 okulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı. 18 yükümlünün katıldığı çalışmalarda, okulların boya, badana ve küçük onarım işleri yapıldı.

İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 25 Haziran-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İnegöl'de 8 okulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplam 18 yükümlünün katılımıyla yürütülen çalışmalarda, okulların boya, badana, temizlik, bakım ve küçük onarım işleri yapılarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi. Yapılan bu çalışmaların, öğrencilerin okulda olmadığı yaz tatili sürecinde gerçekleştirildiği ve aynı faaliyetlerin ara tatiller ile yarıyıl tatilinde de sürdürüleceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.