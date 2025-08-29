İnegöl'de Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 25 Haziran-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İnegöl'de 8 okulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplam 18 yükümlünün katılımıyla yürütülen çalışmalarda, okulların boya, badana, temizlik, bakım ve küçük onarım işleri yapılarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi. Yapılan bu çalışmaların, öğrencilerin okulda olmadığı yaz tatili sürecinde gerçekleştirildiği ve aynı faaliyetlerin ara tatiller ile yarıyıl tatilinde de sürdürüleceği belirtildi. - BURSA