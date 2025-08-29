İnegöl'de Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı
İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 25 Haziran-5 Eylül 2025 tarihleri arasında 8 okulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı. 18 yükümlünün katıldığı çalışmalarda, okulların boya, badana ve küçük onarım işleri yapıldı.
Toplam 18 yükümlünün katılımıyla yürütülen çalışmalarda, okulların boya, badana, temizlik, bakım ve küçük onarım işleri yapılarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi. Yapılan bu çalışmaların, öğrencilerin okulda olmadığı yaz tatili sürecinde gerçekleştirildiği ve aynı faaliyetlerin ara tatiller ile yarıyıl tatilinde de sürdürüleceği belirtildi. - BURSA
