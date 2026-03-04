Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Aziz D. (57) yönetimindeki 16 ACK 76 plakalı otomobil, iddiaya başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana düşerken, yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı