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İnegöl'de Çöp Kamyonunda Oyuncak Ayı Sürprizi

İnegöl'de Çöp Kamyonunda Oyuncak Ayı Sürprizi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik görevlileri, çöp kamyonunun arkasına astıkları oyuncak ayılarla ilginç bir görüntü oluşturdular. Bayram döneminde yapılan bu dikkat çekici uygulama, görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp kamyonunun arkasındaki oyuncak ayılar görenlerin dikkatini çekti. Temizlik görevlerinin ayıları aracın arkasına asması görenleri hayrete düşürdü.

Bayramda da İnegöl ilçesinin temizliğine önem veren temizlik görevlileri, çöp toplamaya devam ediyorlar. Çöp kovalarındaki çöpleri kamyonun arkasına atan görevliler, çöpe atılan iki oyuncak ayıyı kamyonun içine atmaya kıyamayınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Görevliler ayıları kamyonun arkasına astılar. O anlar, Ortaköy Mahallesi'nde bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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