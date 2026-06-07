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İnegöl'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ömer M. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ömer M. (23) yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Olay saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi 160. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer M. sağ bacağından bıçakla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Ömer M. ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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