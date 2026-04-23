İnegöl'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

TBMM'nin açılışının 106. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İnegöl'de düzenlenen törenlerle coşkuluyla kutlandı.

Atatürk anıtı ve kapalı spor salonunda yapılan gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilere ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Protokolün de eksiksiz katılım gösterdiği programda, 23 Nisan'ın baş kahramanı çocuklar izleyenlere sundukları gösterilerle renkli görüntüler ortaya koydu.

İnegöl'de düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri de protokol üyelerince takdim edildi. Ayrıca program kapsamında; şiirler, kurtuluş savaşı oratoryosu, halk oyunları gösterileri, ritim gösterisi, Anadolu Ateşi ve modern dans gösterileri, koro ile ront gösterisi öğrenciler tarafından sunuldu. - BURSA

