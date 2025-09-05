Haberler

İncirliova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Tanıtıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olan KADES uygulamasını tanıtarak üreticilere bilgi verdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde incir bahçelerine inen jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli rol oynayan KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova ilçesinde incir hasadı yapan üreticilere yönelik " KADES, Bir Dokunuş ile Güvende" faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette, KADES Uygulaması tanıtımı ve indirme yöntemi ile kullanımı, kadına yönelik şiddet olaylarında başvuru ve hareket tarzları, 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtılarak merak edilen konular hakkında birebir bilgilendirme yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
