İncirköy Mahallesi'nde İmece Usulü Aşure Etkinliği Düzenlendi

Fethiye'nin İncirköy Mahallesi muhtarlığı öncülüğünde, yerel kuruluşların destekleriyle imece usulü aşure etkinliği gerçekleştirildi.

İncirköy Muhtarlığı, İncirköy Kooperatifi, Yerel Tohum Derneği ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, kazanlarda kaynayan aşureler imece usulü ile hazırlanırken etkinliğe yoğun katılım oldu.

S.S. İncirköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Toplama Merkezi önünde gerçekleşen aşure etkinliğine mahalle sakinleri yoğun katılım gösterirken, İncirköy Mahalle Muhtarı Ersoy Özdemir, emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine işaret etti. Özdemir; aşure etkinliğinin her yıl geleneksel olarak yapıldığını belirterek, "Birlik, beraberlik ve dayanışmayı bu etkinliğimiz ile bir kez daha İncirköyümüzde yaşattık" ifadelerini kullandı.

Yerel Tohum Derneği Başkanı ve İncirköy Mahallesi Muhtarlığı Azası Ebru Oğuzhan Yeter ise "Bu tür organizasyonlarla toplumsal bağları güçlendirmeyi ve geleneksel değerlerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz. Aşure etkinliğimizde bu amaca hizmet ediyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA