İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ne Yoğun İlgi

'İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ne yoğun ilgi

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 12. İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali yoğun ilgi görüyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yıl da Erciş Kaymakamlığı koordinesinde 31 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında 12. İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenleyerek balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Festivalin ikinci gününde de bir birinden renkli etkinliklerin yapılmasının ardından akşam ise Manuş Baba konser verdi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören konser geç saatlere kadar sürdü.

İHA muhabirine konuşan Elif Çiçek "Erciş 12. İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Manuş Baba konserine geldik. Çok eğlendik ve keyifliydi" dedi.

Fırat Çoksu ise çok eğlendiklerini belirterek, "Kaymakamımıza ve ilçemize gelen değerli sanatçılarımız Manuş Baba, Semicenk ve Oğuz Aksaç'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.