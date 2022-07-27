Son dakika haberleri! İbb Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun'un Babasının Cenazesine Katıldı Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun’un babası emekli Binbaşı Nihat Ongun’un Giresun’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un babası emekli Binbaşı Nihat Ongun'un Giresun'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve uzun yıllardır yakın çalışma arkadaşı olan Murat Ongun'un babası emekli Binbaşı Nihat Ongun 25 Temmuz günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Ongun'un babası, bugün Giresun Merkez Hacı Mikdat Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ongun'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yalnız bırakmadı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Giresun'a yapılan cenaze törenine katılan İmamoğlu, Ongun ailesine taziyelerini iletti. Nihat Ongun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Nihat Ongun daha sonra Giresun Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. ANKA / Yerel istanbul büyükşehir belediyesi Murat Ongun Giresun Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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